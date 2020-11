Tifosi del Napoli offesi dalle motivazioni del Giudice Sandulli, l’iniziativa degli Ultràmici

Il Giudice Sandulli della Corte di Appello Federale ha accusato il Napoli di slealtà sportiva. Ma i tifosi del Napoli si sentono offesi dalle motivazioni della Corte di Appello Federale e intendono porre all’attenzione come certe accuse dovrebbero essere indirizzate verso altre sedi.

Questo è l’obiettivo che si pone l’iniziativa del gruppo di tifosi Ultramici, ma aperta a tutti i tifosi del Napoli con l’hashtag #lanostravocelavostraforza.

“Cari ULTRAMICI, abbiamo pensato come gruppo di tifosi azzurri….di scendere in campo per difendere il nostro NAPOLI.

In attesa che la giustizia sportiva e successivamente ordinaria (speriamo non occorra!) facciano il loro corso NOI ULTRAMICI abbiamo deciso di far sentire la nostra VOCE.

Da Tifosi Napoletani siamo molto offesi dalle parole usate dal giudice Sandulli nella decisione della corte di appello; abbiamo pensato di utilizzare le stesse parole per tanti avvenimenti accaduti quest’anno in diverse piazze sportive italiane. Logicamente la maggior parte succedono in casa Juventus e ci sembra giusto rimarcarle con le parole del giudice SANDULLI; senza dubbio queste “frasi” sono esattamente lo specchio del calcio “malato” in ITALIA.

Per questo motivo chiediamo il VOSTRO aiuto nella diffusione del nostro messaggio. La nostra iniziativa si chiamerà #lanostravocelavostraforza ed ogni giorno dimostreremo quanto le parole della decisione di Sandulli siano perfette ad altre realtà diverse dalla nostra.

Grazie ULTRAMICI, contiamo molto nel vostro aiuto”.

Comments

comments