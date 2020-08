Tifosi del PSG sputano e orinano sul Vélodrome: reclamo del Marsiglia

L’Olympique Marsiglia ha presentato reclamo contro due tifosi del PSG dopo averli visti sputare e urinare sul Vélodrome.

L’OM ha deciso sabato di sporgere denuncia contro due tifosi del PSG dopo averli visti sputare e urinare sul Velodrome, il celebre stadio del Marsiglia, pochi giorni prima della finale di Champions League del club parigino contro il Bayern Monaco.

L’atto, filmato e pubblicato sui social network da parte dei due tifosi del PSG, ha subito ovviamente la pronta risposta da parte dell’OM che ha confermato a RMC Sport di aver presentato un reclamo contro i due tifosi sabato. Il Marsiglia si rammarica delle “provocazioni dei turisti”. In un momento in cui diversi personaggi come Bernard Tapie o il ministro Roxana Maracineanu hanno invitato tutta la Francia a sostenere il PSG per la sua finale europea, il club di Marsiglia non vuole lasciar passare l’affronto dei due turisti parigini le cui immagini hanno fatto il tour dei social media.

“Il contesto è attualmente teso, per via della finale di Champions League che si avvicina ma anche per le provocazioni dei turisti che hanno potuto filmarsi mentre sputavano o urinavano sul Vélodrome e l’emblema del OM. Perseguiremo chiunque si sia reso colpevole di tali atti “.

Dopo una settimana frenetica in cui la vittoria del PSG sul Lipsia (3-0) ha portato agli eccessi a Marsiglia tra i tifosi parigini e marsigliesi, l’OM ha voluto ricordare che i loro tifosi non erano gli unici responsabili. La situazione è arrivata a un punto tale che il prefetto di polizia di Bouches-du-Rhône ha voluto per un certo periodo vietare di indossare la maglia del PSG a Marsiglia prima di abrogare il suo ordine di fronte alle proteste.

