Nell’ultima partita di Champions del Rennes si è visto un gruppo di tanti tifosi assembrati in curva. L’UEFA apre un’inchiesta.

L’Uefa ha annunciato in serata l’apertura di una procedura disciplinare nei confronti del Rennes per il non rispetto delle norme anti-Covid relative al ritorno del pubblico negli stadi. La formazione francese ed i russi del Krasnodar di Champions League si sono affrontati martedì scorso con i circa cinquemila spettatori ammessi allo stadio ammassati in curva.

