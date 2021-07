Questa sera a Roma si gioca Ucraina-Inghilterra. Tanti i divieti per i tifosi inglesi che pensavano di assistere alla partita all’Olimpico.

Al momento nessun allarme. Pare che i sostenitori della Nazionale inglese abbiano rispettato le disposizioni fornite dal proprio governo.

Qualche inglese ci sarà, ma si tratterà di inglesi residenti in Italia. Dalla Prefettura fanno capire chiaramente che ci sarà tolleranza zero verso chi non dovesse rispettare i divieti.

