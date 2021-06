Tim attacca Sky: “Pubblicità ingannevole sulla Serie A”

Secondo quanto riportato dal Il Sole 24 Ore la telco si è rivolta all’Autorità pr segnalare la campagna fatta da Sky a inizio maggio per gli abbonati Sky Calcio.

Secondo quanto emerso Sky avrebbe scritto ai propri abbonati che “Al momento, il contesto dei diritti tv della Serie A rimane di grande incertezza ed abbiamo così pensato ad alcune iniziative (…) deciso di azzerare il costo del pacchetto Sky Calcio per tre mesi, dal 1° luglio al 30 settembre”.

Secondo la telco la comunicazione ritenuta ingannevole quando parla di «grande incertezza» visto che da fine marzo è diventata chiara a tutti l’assegnazione dei diritti per la Serie A a Dazn.

Sky si è difesa ai microfoni de Il Sole 24 Ore chiarendo che:

“Sky, preso atto dell’apertura di un procedimento dell’Autorità è fiduciosa di aver agito nel pieno interesse dei clienti. La campagna informativa messa in campo era infatti volta a dare agli abbonati comunicazioni tempestive e trasparenti, con congruo anticipo rispetto all’avvio del campionato di Serie A della stagione 2021/22. La campagna includeva informazioni riguardo i nuovi contenuti calcistici disponibili per gli abbonati Sky, tra cui la Serie Bkt, la Bundesliga, la Ligue 1 e le tre partite a giornata di Serie A, oltre all’impegno di azzerare, per i mesi di luglio, agosto e settembre, il costo del Pacchetto Calcio, sia per gli abbonati esistenti sia per i nuovi abbonati”.

