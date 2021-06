Times: A Wembley per la finale ci saranno 2000 tifosi stranieri.

In occasione della finale dell’Europeo il Times fa sapere che sarà uno stadio quasi tutto inglese.

Come riportato dal Times saranno 2.000 i tifosi stranieri a cui sarà consentito l’accesso a Wembley; quest’ultimo è lo stadio scelto per la finale dell’Europeo, che si terrà a Londra.

La Uefa e il governo inglese sono vicini ad un accordo, che permetterà a 1.000 tifosi di ogni finalista di assistere alla gara senza dover fare la quarantena.

Per ridurre al massimo il rischio di contagi per il popolo inglese i tifosi raggiungeranno il Regno Unito tramite voli charter; questi ultimi saranno portati in auto fino allo stadio per poi tornare immediatamente in aeroporto dopo il fischio finale. Un sistema simile lo abbiamo già visto alla finale di Champions League tra Chelsea e Manchester City.

