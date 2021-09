Times: deroga del Regno Unito all’UEFA per i giocatori provenienti dai Paesi della lista rossa

Il giornalista del Times, Martyn Ziegler, fornisce importanti aggiornamenti sul lasciapassare che il Regno Unito dovrà concedere per i giocatori provenienti dai Paesi della Lista Rossa.



“Il governo inglese modifica la legge in modo che i giocatori delle squadre delle competizioni UEFA per club siano esenti dalla quarantena anche se sono stati in un paese della lista rossa” ha dichiarato il giornalista sui social specificando come Osimhen, Ospina e Koulibaly possano prendere parte alla trasferta di Leicester.

