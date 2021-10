Times – IFAB pronta a rendere permanente le cinque sostituzioni

Il Times riporta un’indiscrezione importante riguardo la regola delle cinque sostituzioni, con l’IFAB pronta a renderla permanente.

La regola, introdotta con lo scoppio della pandemia da Covid, ha trovato il sostegno di molti organi calcistici. Nella giornata di ieri l’IFAB ha ascoltato la proposta di rendere permanente tale regola, che aumenta i cambi da tre a cinque.

La modifica del regolamento comunque permette di scegliere l’opzione relativa ai tre cambi, come ha fatto la Premier League. I cinque cambi sono pronti a diventare una normalità, quindi, anche per via del calendario calcistico internazionale che diventa sempre più fitto di impegni.

