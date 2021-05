TMW – Allegri si avvicina al Napoli: c’è già un principio di accordo!

Clamorosa indiscrezione del portale TMW, a proposito del futuro di Massimiliano Allegri, finito nel mirino del Napoli.

Stando a Tuttomercatoweb, ci sarebbe stato un importante avvicinamento tra le parti, con il tecnico che avrebbe già dato il suo ok ad accettare la panchina azzurra: non c’è ancora la fumata bianca, ma sarebbe stato trovato un primo principio di accordo, in attesa dell’intesa totale. I contatti continueranno e De Laurentiis farà il possibile per avvicinarsi ulteriormente all’allenatore livornese, sua prima scelta per il post-Gattuso.

