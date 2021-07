Tokyo 2020, l’Italia conquista un bronzo, un argento ed un oro che fa storia!

In queste ultime ore l’Italia si è aggiudicata ben tre medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e tra queste c’è anche una medaglia d’oro.

La medaglia di bronzo l’ha conquistata il duo Stefano Oppo – Pietro Willy Ruta nella prova di canottaggio del doppio pesi leggeri uomini. Il duo italiano si è piazzato in terza posizione in finale, dietro a Irlanda (prima) e Germania (seconda). Questa medaglia, però, arriva dopo l’oro conquistato dal duo femminile Valentina Rodini e Federica Cesarini.

Anche questa medaglia arriva dal canottaggio, in particolare dal doppio pesi leggeri donne. Un oro storico, dato che è il primo in assoluto per l’Italia nel canottaggio femminile; le due si sono piazzate davanti a Francia (seconda) e Olanda (terza).

Infine, la terza medaglia conquistata dall’Italia è un argento. In questo caso a conquistarla è stato Gregorio Paltrinieri che si è piazzato secondo negli 800 stile libero, dietro all’americano Finke di soli 24 cm. Il bronzo è arrivato per l’ucraino Romanciuk.

