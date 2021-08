Tokyo 2020, oro nei 20km di marcia per l’italiano Stano

Tokyo 2020 – Massimo Stano ha conquistato una meravigliosa medaglia d’oro nella 20 km di marcia. Altra gioia italiana.

L’ha conquistata nella 20 km di marcia con il tempo di 1h21’05 contro ogni pronostico, lasciando ai giapponesi la parte iniziale della corsa e poi avviando la rimonta che gli ha permesso di piazzarsi in testa e non mollare la presa fino al traguardo. Una gara perfetta per la pazienza, mostrata nell’attendere il momento giusto per alzare il ritmo, e la capacità affondare la falcata nella porzione di percorso che per l’azzurro s’è rivelata una sorta di passerella verso il podio più alto.

