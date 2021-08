Tokyo 2020: Tamberi e Jacobs leggendari, arrivano due ori olimpici per l’Italia

Giornata storica per l’Italia che conquista due medaglie d’oro nel salto in alto e nei 100 metri rispettivamente con Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs.

Dopo una serie straordinaria Tamberi è riuscito a conquistare la medaglia d’oro sbagliando i tre salti dei 2,39 metri come il suo rivale qatariota Barshim. La gara, dopo un breve consulto tra i due atleti contendenti, si è conclusa con un ex aequo che è stato preferito ad uno spareggio.

Pochi minuti dopo è sceso in pista anche Marcel Jacobs che riesce addirittura a migliorare il traguardo storico del raggiungimento della finale dei 100 metri per un italiano portando a casa la medaglia d’oro. Il tempo di quello che ormai può essere definito come l’uomo più veloce del Mondo è stato di 9,80 secondi.

