Tokyo 2021: lo sport più forte del covid, alle ore 13 la cerimonia di apertura dell’Olimpiade

Alle ore 13:00 a Tokyo con la cerimonia di apertura prendono il via i 32esimi giochi olimpici dell’era moderna.

L’Olimpiade 2021 che si svolge a Tokyo in Giappone si chiude il prossimo 8 agosto.

Sono 205 i Paesi del mondo che partecipano all’Olimpiade di Tokyo impegnati in 50 discipline diverse.

L’Olimpiade di Tokyo era in programma nell’estate 2020 ma a causa della pandemia covid è stata posticipata di un anno e, anche se non ci saranno gli spettatori negli impianti, lo sport oggi in Giappone prova a dare un segnale di forza per provare a mettersi alle spalle l’emergenza covid.

