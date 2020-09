L’ex portiere di Fiorentina e Inter nonché della nazionale italiana Francesco Toldo, in un’intervista rilasciata a ‘Libero’ ha parlato anche del portiere del Napoli Alex Meret.

“I portieri chiamati da Mancini? Li conosco bene dal 2015, quando lavoravo nelle nazionali giovanili. Sono tutti bravi e possono fare belle carriere.

Meret mi ha colpito molto. E’ già un gran portiere e sarà un pilastro delle squadre in cui giocherà per personalità e talento: Alex ha tutto per fare strada”.

