Toma Basic, il mediano (o trequartista) dal mancino prelibato

Il Napoli ha messo gli occhi su Toma Basic, centrocampista del Bordeaux, per rinforzare il proprio reparto centrale.

Il croato, classe 1996, è uno dei possibili obiettivi per il prossimo mercato azzurro. Un interesse che ha fatto sbottonare anche il team manager dell’ex squadra di Basic, l’Hajduk Spalato. Toma può giocare da mediano, da centrocampista centrale ed all’occorrenza può fare anche il trequartista; di piede mancino, è forte fisicamente grazie alla sua corporatura.

Andiamo a vederlo più nel dettaglio.

Visione di gioco e mancino prelibato le qualità di Basic

Toma Basic preferisce giocare con il suo sinistro, come già detto, e ad un piede molto ben educato è unita anche una buonissima visione di gioco. Questo permette al croato di essere fondamentale sia nel caso in cui la squadra deve ripartire (e quindi cucire gioco) sia di fargli trovare linee di passaggio anche difficili. In particolare, è molto bravo anche a dettare l’ultimo passaggio per mettere i compagni in condizione di fare gol.

Queste sue qualità, ad esempio, si sposerebbero bene con Osimhen, abituato ad attaccare la profondità. Oltre a questo, il centrocampista è dotato di buon fisico e questo gli permette di tenere botta durante i contrasti e non disegna progressioni palla al piede. Proprio per questo può giocare anche come centrocampista centrale ed addirittura come trequartista.

Nell’ultima stagione giocata, con il Bordeaux, in 34 partite ha messo a segno 4 gol e fornito 1 assist.

Valore e posizione negli schemi di Spalletti

Basic negli schemi di Spalletti sarebbe uno dei due centrocampisti a supporto dei quattro davanti; in emergenza potrebbe giocare anche più avanti, prendendo il posto del trequartista. Il suo valore attuale si attesta, secondo Transfermarkt, sui 10 milioni di euro considerando il contratto in scadenza nel giugno 2022; il Napoli potrebbe riuscire ad acquistare Toma proprio per una cifra intorno ai 10 milioni, forse qualcosina in più considerando che è del ’96.

