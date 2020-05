Tommasi, AIC: “Alcune società apriranno il centro e lasceranno il campo con il libero accesso”

A Sky Sport è intervenuto Tommasi, presidente dell’AIC, che ha voluto dire la sua sulla possibile ripresa degli allenamenti dalla settimana prossima.

Le sue parole seguono l’intenzione di Lega Serie A e club di voler chiudere il campionato. Di seguito potete leggerle:

“Non è l’organo che decide se si riprende a giocare ma è una posizione che conoscevamo già, si andrà oltre il 30 giugno come stabilito da UEFA e FIFA, noi siamo concentrati a parte del protocollo per gli sport di squadra. Vediamo se si riuscirà a ripartire con un protocollo di ripartenza con allenamenti individuali per atleti di sport di squadra.

Dobbiamo capire quanto questa ordinanza possa essere messa in pratica, visto che anche i comuni vorranno dire la loro, era il senso della chiacchierata che ho avuto modo di fare col ministro Spadafora.

Ci sono alcune società che apriranno il centro e lasceranno i campi col libero accesso dal 4 maggio. Il tema della responsabilità è focale, oggi siamo concentrati ad ottenere questo. Un contatto tra federazione e comitato scientifico non ci sarà fino a lunedì da quello che ho capito.

Non so se c’è un modello di riferimento e non vedo grande ottimismo neanche all’estero. C’è da fare un percorso, vedremo se l’inizio degli allenamenti individuali potrà esserlo. I calciatori affrontano due paure in questo momento.



Una che riguarda il movimento, che riguarda la sostenibilità e la chiusura dei campionati pone tanti interrogativi visto che tante squadre mettono in dubbio la ripresa come azienda. Dall’altra una paura che riguarda la sicurezza sul posto di lavoro, dell’attività, ci sono parecchi calciatori che hanno una sensibilità diversa rispetto ad altre regioni.“

Comments

comments