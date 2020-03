Tommasi, AIC, sul possibile taglio di stipendi: “Valuteremo tutti gli elementi”

Il presidente dell’AIC, Damiano Tommasi, è intervenuto al portale Ansa per parlare del possibile taglio di stipendi per i calciatori.

Di seguito le sue parole, riportate dal portale:

“Il tema della sostenibilità del sistema calcio durante e dopo questa crisi globale è ovviamente tema di estremo interesse per tutti quelli che vivono in questo sistema, calciatori compresi. Tutti abbiamo l’interesse che l’equilibrio economico sia preservato, quindi per questo dobbiamo valutare tutti gli elementi del momento.

Mancati introiti, rinvio delle competizioni, cancellazione di eventi, contributi governativi, aiuti federali, sostegno delle istituzioni internazionali. Tutti questi elementi ci diranno quale sarà il ruolo dei calciatori.“

