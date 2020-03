Tommasi, presidente AIC: “Non si deve giocare, non si può”

Il presidente dell’AIC Damiano Tommasi è intervenuto a 90esimo minuto, prima dell’intervento del ministro Spadafora, per parlare della situazione.

Tommasi ha ribadito che in questa situazione non si può giocare. Di seguito il suo intervento:

“La situazione è grave e seria, il messaggio che il mondo del calcio deve dare è che oggi non si può giocare a calcio. Purtroppo il Paese non ha ancora capito che vanno cambiate le abitudini e il modo di vivere. Abbiamo già squadre di positività al Coronavirus nelle squadre professionistiche, serve più attenzione alla nostra salute.

Non deve passare il messaggio che non si gioca perché non vogliono i giocatori. Non è così. Non si deve giocare, non si può giocare.

Martedì i giocatori devono essere aiutati da chi prende le decisioni ad avere anche loro una vita sociale diversa, così come tutti gli italiani. Dovrà essere cambiato il modo di stare all’allenamento, di viaggiare, di stare in una città che non è la tua… Il campionato non può continuare con queste condizioni.“

Comments

comments