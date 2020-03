Tommasi: “Un sogno tornare a giocare questa estate, non è il momento di parlare del taglio degli stipendi”

Ai microfoni di Radio Rai il, presidente dell’associazione calciatori Damiano Tommasi ha parlato della possibilità del taglio degli stipendi.

“I dipendenti dovrebbero prima parlare con i datori di lavoro, non si possono prendere decisioni unilaterali.

Se si potesse tornare a giocare sarebbe una notizia positiva, vorrebbe dire che la situazione sarebbe tornata normale. Sarebbe un sogno tornare a giocare questa estate.

In questo momento nessuno può spostarsi dal proprio Comune, quindi non possiamo programmare una ripresa degli allenamenti.

Come ripartire? Potremmo farlo in tanti modi, ma attualmente non è possibile fare previsioni, dobbiamo solo prepararci a tutte le ipotesi.

Taglio stipendi? Parleremo di questo ma non in questo momento e lo faremo sottovoce. Ora ci sono altre priorità.

Il Barcellona? Ha parlato con i suoi quattro capitani ma non so se la decisione è stata presa dalla società o dalla squadra”.

