Tommy Starace e il suo caffè al Maradona per le partite casalinghe

La SSCNapoli ha annunciato sui propri canali social la presenza dello storico magazziniere Tommaso Starace. Un gradito ritorno allo Stadio Diego Armando Maradona e tutte le altre partite casalinghe della stagione

Nonostante il pensionamento Tommaso sarà presente al Maradona con il suo famoso caffé per tutte le gare casalinghe degli azzurri.

Di seguito l’annuncio del club:  “Non esiste il Maradona senza la sua mascotte del caffè! Tommaso sarà con noi per tutte le partite casalinghe“.

(dalla pagina IG della SSC NAPOLI)

