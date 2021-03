Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky al termina della sfida persa contro il Napoli per 0-1.

“Oggi cosa non è andato? Un po’ tutto. Non abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Non ci siamo mossi bene. C’è stato tanto casino e abbiamo creato poco. Timore di arrivar quinti? No, timore mai. Il campionato è lungo e noi dobbiamo puntare in alto. “

