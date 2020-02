Tonali, De Laurentiis ci prova: respinto il primo assalto, appuntamento ad aprile con il Brescia

Sandro Tonali pupillo di De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha tentato l’assalto per il centrocampista del Brescia. Lo riporta Il Mattino.

De Laurentiis pazzo per Sandro Tonali, al punto da aver già presentato una super offerta, prontamente respinta dal presidente del Brescia.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente del Napoli avrebbe fatto pervenire un’offerta ufficiale sulla scrivania di Cellino, 45 milioni di euro tra cartellino, bonus ed obbiettivi di vario tipo ma il numero uno della società lombarda avrebbe ribadito l’incedibilità per meno di 80 milioni del gioiellino classe 2000.

Cifra che, ovviamente (sempre per quanto riporta il quotidiano), mette il Napoli fuori dalla corsa per il centrocampista delle Rondinelle, raggiungibile solo dalla Juventus o da squadre della Liga o della Premier League. Nonostante questo, De Laurentiis c’è ed ha dato appuntamento ad aprile a Cellino, contando sugli ottimi rapporti tra le due società e con il presidente del Brescia, suo prezioso alleato in Lega Calcio.

