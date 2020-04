Tonali: “Gattuso era il mio idolo”

Il talentuoso centrocampista del Brescia Sandro Tonali ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del “Corriere della Sera”.

Questi alcuni passaggi delle parole del classe 2000 desiderio di mercato di tanti top club.

“Giocheremo solo se e quando sarà davvero possibile, non un giorno prima. Si è giocato anche troppo, prima di interrompere. Ricordo l’atmosfera surreale della partita contro il Sassuolo, l’ultima. Non aveva senso.

Qui parliamo di morti, di ospedali, di salute. Il pallone è una festa. Io posso anche essere pronto a giocare, ma la gente lo è?

Tifo Milan e Gennaro Gattuso era il mio idolo. Oggi fra i giocatori m’ispiro a Luka Modric.

Paragone con Pirlo? Colpa dei capelli ma non mi dà fastidio anche se per me non è un paragone adatto. Pirlo aveva una qualità pazzesca. Non so chi riuscirà a raggiungerlo”.

Comments

comments