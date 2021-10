Toni: “Spalletti a Napoli per vincere qualcosa”

L’attaccante campione del mondo con l’Italia nel 2006 Luca Toni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere della Sera parlando anche del Napoli.

“Spalletti? Conosco l’allenatore e la sua ambizione, anche se quando eravamo insieme all’Empoli non aveva ancora vinto nulla di importante. Era più giovane, ma era già evidente la voglia di crescere. Tutto quello che è venuto dopo, anche in Russia, è stata una conferma.

A Napoli sta facendo bene e non è un caso. Ha una rosa forte e una piazza così calda rappresenta una sfida importante. Ha scelto Napoli dopo due anni di riposo forzato per vincere qualcosa, ne sono certo.

Osimhen? Prima che arrivasse in Italia non lo conoscevo molto. Lo scorso anno ho avuto modo di apprezzarlo, ma il Covid poi lo ha fermato. Lo trovo migliorato dal punto di vista tecnico, credo anche grazie a Spalletti che è molto esigente. In velocità è devastante, non è un centravanti fisico come Lukaku, ma ha gamba”.

