Top e flop – Ancora male Osimhen, Ndombele fuori condizione. Bene Meret. La coppia di centrali fa ben sperare

Dopo Napoli-Lecce analizziamo quali sono stati i top e i flop della sfida del Diego Armando Maradona.

FLOP

Questa volta partiamo dai flop, visto il risultato.

Spalletti – La scelta del turn over rafforzato si è rivelata sbagliata. Il troppo ottimismo finisce per punire il tecnico toscano che forse, tornasse indietro, farebbe delle scelte diverse.

Osimhen – Per la seconda volta di seguito il nigeriano rientra in questa categoria. Troppi pochi spunti e ancora una volta perde il duello con il centrale di riferimento. Confusione nei movimenti e qualche gesto di stizza di troppo. Una bella giocata sul gol di Elmas, ma non basta.

Ndombele – Tra i flop non può non rientrare anche il nuovo acquisto, apparso fuori condizione e dagli schemi della squadra. In campo solo 45 minuti in cui ha commesso il fallo da rigore. Arrivato da poco, ci vorrà un po’ di tempo prima di godere a pieno del suo potenziale.

TOP

KIM/OSTIGARD – Li mettiamo insieme perché lavorano benissimo in coppia pur essendo la prima volta in una partita ufficiale. In particolare il norvegese si mette in mostra anche in fase d’impostazione. Ottime indicazioni per il futuro.

MERET – Nei giorni in cui Navas è il nome caldo Meret risponde parando un calcio di rigore a Colombo. Il friulano dimostra di avere una personalità molto forte tenendo la testa sul campo.

