Top e flop – Politano uomo partita, Kim insuperabile. Di Lorenzo un po’ in affanno. E quel dischetto…

Analizziamo insieme i top e i flop della sfida di Glasgow tra Rangers e Napoli, vinta dagli azzurri con un sonoro 0-3.

Altra brillantissima prestazione europea della squadra di Spalletti in cui ancora una volta facciamo fatica a scegliere pochi top da inserire nell’articolo, ma ci proviamo.

TOP

Politano – Impossibile non inserire il man of the match dell’UEFA che si è reso protagonista di una serata indimenticabile in cui ha trovato il suo primo gol in Champions League in carriera. Dribbla, rientra, crossa e segna. Partita praticamente perfetta del numero 21 che risponde alla grande alla chiamata di Spalletti. Sarà dura per Lozano al rientro con un Politano così, ma la concorrenza sana non potrà che far bene ad entrambi.

Kim – Ancora una volta inserito nei top. Partita perfetta del centrale coreano che non lascia agli avversari nemmeno l’aria da respirare. Attacca tutte le palle alte e va in anticipo su ogni tentativo di verticalizzazione dei Rangers. Muro invalicabile.

FLOP

Di Lorenzo – Flop è una parola grossissima, però il capitano azzurro è apparso un po’ in affanno in alcune situazioni. Da un paio di match a questa parte pare abbia bisogno di un po’ di riposo. La sosta ormai imminente verrà di sicuro in suo aiuto.

Il rigorista – Zielinski, autore di una partita magistrale, ha dimostrato però di non essere un grande rigorista. Tre rigori di fila calciati nello stesso modo indicano una scarsa propensione verso il tiro dagli undici metri. Spalletti dovrà essere bravo nell’individuare chi sarà il prossimo ad andare a calciare.

