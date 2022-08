Top e flop. Raspadori si fa notare, Anguissa una certezza. Osimhen perde il duello con Milenkovic, Lozano spreca

Dopo Fiorentina-Napoli analizziamo quali sono stati i top e i flop della sfida dell’Artemio Franchi.

TOP

Non una partita brillantissima da parte del Napoli e non sono stati molti i calciatori a mettersi in mostra in positivo.

Anguissa è però tra questi. Non si fa condizionare da un giallo preso al 3′ di gioco e prende in mano il centrocampo azzurro con i suoi soliti strappi e la sua abilità da diga davanti alla difesa. Spalletti lo aveva citato tra i “Nuovi leader” di questa squadra e il camerunense gli ha subito dato ragione sul campo.

Top anche Giacomo Raspadori. Il nuovo giovane acquisto azzurro fa il suo esordio con il Napoli nel corso del secondo tempo e si mette subito in luce. Controlli precisi, passaggi nello stretto e anche qualche conclusione pericolosa. Prima gara in azzurro senz’altro positiva.

FLOP

Il flop della giornata non può che essere Hirving Lozano. Il messicano ha sprecato un’occasione d’oro che avrebbe consegnato agli azzurri tre punti in una partita non facile dove le occasioni sono state poche sia da una parte che dall’altra. Appena entrato, Politano, ha subito fatto meglio. Numero 11 non in serata.

Non in serata anche Victor Osimhen, che perde nettamente il duello contro Milenkovic. Anche nei movimenti offensivi il nigeriano non è stato al livello delle sue recenti prestazioni. Un gol, poi annullato per fuorigioco e poco più ci resta della sua partita.

Ultimo, ma non per importanza, flop anche il pubblico di Firenze.

Con un tutto esaurito che poteva regalarci un’ottima serata di calcio, i soliti cori e quell’increscioso episodio nel finale con Luciano Spalletti rovinano tutto. Peccato.

