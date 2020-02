Torino al lavoro in vista della gara contro il Napoli: il report ufficiale

Il Torino al lavoro al Filadelfia per preparare la sfida contro il Napoli. Ecco il report ufficiale dell’allenamento mattutino dei granata.

“Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia. Dopo un lavoro atletico svolto in palestra, il tecnico Moreno Longo ha preparato delle esercitazioni tecnico-tattiche sul campo principale. Lavoro sulla parte atletica per Millico. Tutti in gruppo ad eccezione di Berenguer che non si è allenato per un attacco di lombalgia acuta. Domani mattina in calendario un’altra sessione di allenamento”.

