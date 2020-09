Torino-Atalanta, primo tempo spettacolare all’Olimpico: 2-3 all’intervallo

Primo tempo spettacolare all’Olimpico di Torino tra i granata e l’Atalanta di Gasperini. Nerazzurri in vantaggio per 3-2.

Allo Stadio Olimpico Grande Torino va in scena un grande primo tempo a suon di gol tra il Torino, appunto, e l’Atalanta.

Passano in vantaggio proprio i padroni di casa che, all’11’ vedono Belotti infilare Sportiello su assist di Rincon, Poi inizia a giocare la squadra di Gasperini che torna sui ritmi che ricordano molto quelli della passata stagione. L’Atalanta rimonta e ribalta il risultato: al 13′ un gran gol di Gomez mette il risultato in parità, al 21′ Muriel tira fuori dal cilindro un diagonale al volo spettacolare su assist del “Papu”, al 42′ arriva la firma di Hateboer, ancora su cross di Gomez che lo pesca sul secondo palo. Solo un minuto dopo però, Belotti indovina un’incornata sottomisura e spiazza il portiere per il gol del 2-3 che manda tutti al riposo.

