Torino, Cairo avvisa il Napoli: “Non vendo Belotti, ho già rifiutato cifre importanti”

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1, nel corso della trasmissione Un giorno da pecora, per parlare del futuro di Andrea Belotti.

Il patron granata ha affermato di non avere alcuna intenzione di privarsi del centravanti, che interessa anche al Napoli: “Non lo vendo, non ne ho alcuna intenzione. Perché dovrei vendere Belotti? Voglio tenermelo stretto, è il centravanti della nazionale italiana. Ho già rifiutato cifre molto importanti per lui e non me ne sono pentito. Cento milioni? Non me li hanno offerti: a queste cifre sarei stato costretto a venderlo, ma una proposta del genere non mi è mai arrivata”.

Comments

comments