Torino, Cairo: “Se la Juve ha fatto questo significa che qualcun altro l’ha fatto con lei…”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato in un’intervista a margine dell’incontro a Italpress della situazione del calcio italiano.

“Arriviamo da anni complicati, il calcio contribuisce per il 70% alle entrate fiscali dell’intero sport italiano, ma dallo Stato abbiamo avuto pochissimo. Sulla Juventus c’è un’inchiesta in corso sulla quale non voglio esprimermi perché non conosco la situazione nei dettagli, però se la Juve ha fatto questo significa che qualcun altro le ha fatte con lei e che si debba guardare in profondità. Riguardo all’Italia, manca nel Mondiale, fa male passare dalla vittoria degli Europei a non giocare in Qatar, ma bisogna dare una spinta a tutto il movimento.

