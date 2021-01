Torino, è il giorno di Sanabria: attesa oggi la firma del giocatore del Betis

Antonio Sanabria, attaccante del Betis ed ex Genoa, è pronto al passaggio al Torino dove ritroverà il tecnico Davide Nicola.

Ecco quanto scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito:

“Nel giorno della sfida contro la Fiorentina, il Torino è pronto a regalarsi un nuovo attaccante: si tratta di Antonio Sanabria. L’attaccante è sbarcato già due giorni fa in Italia, ma il via libera definitivo è arrivato soltanto nella notte dopo una trattativa a oltranza.

Trovato l’accordo sui tempi di pagamento con il Betis: operazione a titolo definitivo da sette milioni di euro più tre di bonus. Sanabria in mattinata apporrà la firma al contratto che lo legherà così al Torino, pronto a riabbracciare Davide Nicola che lo ha già allenato al Genoa.

Sanabria è reduce da una prima parte di stagione con venti presenze (in totale poco più di 1.000 minuti), tra Liga e Copa del Rey, e tre gol messi a segno. Adesso il ritorno in Italia in maglia granata”.

Comments

comments