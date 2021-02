Torino-Genoa, è 0-0 alla fine dei un noioso primo tempo

E’ finito il primo tempo di Torino-Genoa, reti bianche tra le due squadre nell’anticipo delle 15.00 di questa giornata di Serie A.

Massimo equilibrio. Il primo tempo di Torino-Genoa non è di quelli che si faranno ricordare per lo spettacolo, tutt’altro. Quarantacinque minuti (e due di recupero) in cui l’unico tiro in porta, di marca rossoblù, arriva nel finale. Prima, a parte un infortunio occorso a Criscito, poche emozioni e tanta, tantissima stabilità da ambo le parti. Locali ed ospiti si equivalgono, entrambi dovranno cambiare marcia nella ripresa per provare a vincere la partita.

Comments

comments