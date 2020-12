Torino, Giampaolo vuole un regista: spunta la pista Lobotka

Il Torino sta attraversando un momento particolarmente difficile e questa sera affronterà il Napoli, reduce dal k.o. contro la Lazio all’Olimpico.

Secondo il Corriere di Torino, la società granata interverrà sul mercato per esaudire le richieste del tecnico Giampaolo, che avrebbe indicato come prioritario l’acquisto di un regista di centrocampo. Il preferito del tecnico sarebbe Lucas Torreira, passato dall’Arsenal all’Atletico Madrid in estate, ma la trattativa è molto difficile. Le alternative rispondono ai nomi di Erick Pulgar, attualmente alla Fiorentina, e Stanislav Lobotka, avversario dei granata questa sera.

