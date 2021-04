Torino – La squadra granata si è allenata oggi. Lunedì alle 18:30 il Napoli farà visita agli uomini di Nicola in Piemonte.

Seduta mattutina per il Torino al Filadelfia in vista del match casalingo di lunedì contro il Napoli (stadio Olimpico Grande Torino, calcio d’inizio alle 18.30). Dopo l’analisi tattica al video, Davide Nicola ha diretto un programma tecnico con esercitazioni a tema. Domani in calendario una sessione di allenamento.

