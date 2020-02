Torino, il report dell’allenamento: ancora a parte Berenguer

Il Torino continua ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato, che vedrà la squadra di Longo ospite del Napoli.



Questo il report ufficiale pubblicato sul sito del club granata: “Allenamento mattutino per il Torino, in preparazione alla partita contro il Napoli in calendario sabato sera allo stadio San Paolo. Dopo l’attivazione muscolare in palestra, Belotti e compagni hanno svolto un programma tecnico ed esercitazioni a tema. Sessione personalizzata per Berenguer, che non ha ancora smaltito i dolori alla schiena, lavoro sulla parte atletica per Millico. Domani seduta di rifinitura, poi pranzo e partenza – per i calciatori convocati – per Napoli”.

