Torino, il report dell’allenamento odierno: Belotti ancora a parte, terapie per Pjaca e Praet

Sarà il Torino il prossimo avversario del Napoli in campionato: i granata faranno visita agli azzurri domenica 17 ottobre alle 18, allo stadio Maradona.

Il club granata ha pubblicato, sul proprio sito ufficiale, il report della seduta di allenamento mattutina: “Ivan Juric e il suo staff hanno diretto una sessione sulla parte atletica, con lavori di forza tra campo e palestra. Programma differenziato per Mandragora (lieve fastidio al ginocchio destro) e Pobega (lieve sovraccarico ai flessori). Seduta individuale ad alta intensità, in campo, per Belotti; terapie per Pjaca e Praet. A fronte della persistenza del fastidio al muscolo flessore accusato nella rifinitura pre-derby, Simone Verdi è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica. Il Torino tornerà in campo domani: in calendario una seduta di allenamento”.

