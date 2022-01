Torino, il Tar del Piemonte sospende la quarantena: stessa decisione anche per Udinese e Salernitana, stop al Bologna

Il Tar del Piemonte ha accolto il ricorso presentato della Lega Serie A, accettando di sciogliere la quarantena imposta dalla ASL al Torino.

La squadra granata, a causa dell’aumento dei contagi, era stata posta in isolamento domiciliare dall’azienda sanitaria locale del Piemonte per cinque giorni, e, dopo aver già saltato la partita di giovedì contro l’Atalanta, non avrebbe potuto disputare neanche quella di domani contro la Fiorentina. L’intervento del Tar, tuttavia, ha permesso di uscire dalla quarantena con 24 ore di anticipo, dunque la gara contro i viola dovrebbe essere giocata regolarmente. Il dubbio è relativo all’orario: possibile che si giochi alle 14:30 di domani, come da programma, ma non è da escludere un rinvio alle 18:30 di lunedì.

Stessa decisione anche per quanto riguarda Udinese e Salernitana, che dunque saranno regolarmente in campo, rispettivamente, contro Atalanta e Venezia. Confermata, invece, la quarantena per il Bologna, che non giocherà la sfida in trasferta contro il Cagliari.

