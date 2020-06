La Lazio batte il Torino per 2-1 nell’anticipo delle 19:30 della 29 giornata del campionato di Serie A.

Decidono il risultato finale i gol di Immobile e Parolo per la Lazio e quello di Belotti su rigore per il Torino. Con questa vittoria i biancocelesti si mettono a -1 dal primo posto in attesa della Juventus che giocherà alle 21:45 col Genoa. Per il Torino una sconfitta che potrebbe pesare in chiave salvezza in attesa dei risultati di questa giornata.

