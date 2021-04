Torino-Napoli 0-2: vittoria pesantissima per la lotta Champions

Il Napoli batte 2-0 il Torino e conquista 3 punti pesantissimi per la lotta Champions. Decidono il match i gol di Bakayoko e Osimhen segnati entrambi nel primo tempo.

94′ – Termina la partita! Il Napoli batte il Torino e vola momentaneamente al quarto posto in classifica.

90′ – Sono stati concessi 4 minuti di recupero.

88′ – E’ il neo entrato Elmas questa volta ad andare vicino al gol ma il suo tiro dalla sinistra termina di poco sul fondo.

86′ – Espulso Mandragora per un doppio giallo avuto dopo un fallo tattico su Lozano.

85′ – Cambio anche nel Toro: Baselli prende il posto di Ansaldi.

85′ – Doppio cambio nel Napoli: escono Bakayoko e Insigne, entrano Fabian e Elmas.

82′ – Questa volta è Lozano ad andare vicino al gol con un tiro in diagonale dalla destra ma Sirigu devia in angolo.

81′ – Mertens vicino al 3-0 con un tiro che termina alto sopra la traversa da posizione centrale.

81′ – Sostituzione per il Napoli: Petagna prende il posto di Osimhen.

80′ – Occasione per il Napoli con Osimhen che va vicino al 3-0 ma ancora una volta Sirigu si oppone alla sua conclusione.

71′ – Doppio cambio nel Torino: entrano Zaza e Bonazzoli al posto di Singo e Belotti.

68′ – Ammonito Osimhen per fallo su Linetty.

60′ – Ancora Napoli vicino al gol questa volta con Insigne che colpisce il palo interno con un tiro a giro dalla sinistra.

58′ – Doppio cambio nel Napoli: escono Politano e Zielinski, entrano Lozano e Mertens.

58′ – Ammonito Mandragora per fallo su Rrahmani.

57′ – Doppio cambio nel Torino: escono N’koulou e Verdi, entrano Linetty e Buongiorno.

55′ – Altra occasione per il Napoli ancora con Osimhen che ancora una volta calcia in diagonale dalla destra e ancora una volta Sirigu respinge.

53′ – Prima occasione del secondo tempo per il Napoli con Osimhen che calcia in diagonale da posizione defilata ma Sirigu mette in angolo.

49′ – Torino vicino al gol con un tiro ravvicinato di Ansaldi ma Meret si oppone e respinge in fallo laterale con i piedi.

19:37 – Inizia il secondo, calcio d’inizio affidato al Napoli.

47′ – Finisce il primo tempo, il Napoli chiude in vantaggio 2-0 grazie ai gol di Bakayoko e Osimhen.

46′ – Ammonito Verdi per fallo su Politano.

45′ – Concessi 2 minuti di recupero.

39′ – Ancora Napoli vicino al gol con Zielinski che tira dalla distanza e colpisce il palo a portiere battuto.

33′ – Altra occasione per il Napoli che va vicino al gol questa volta con Rrahmani che stacca di testa su cross da calcio d’angolo ma la palla termina di poco a lato.

32′ – Altra grande occasione per il Napoli con Politano che calcia sul primo palo da posizione centrale ma una deviazione di Bremer fa terminare il pallone a pochi centimetri dal palo.

28′ – Napoli vicino al 3-0 con N’koulou che per anticipare Osimhen al centro dell’area sfiora l’autogol.

13′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL il Napoli trova il raddoppio con Osimhen che segna grazie ad un rimpallo fortunoso con Bremer.

11′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Bakayoko porta in vantaggio il Napoli con un grandissimo gol dalla distanza. Azzurri in vantaggio.

10′ – Prima occasione con il Napoli che va vicino al gol con Osimhen che in girata colpisce l’esterno delle rete da posizione defilata.

18:31 – Inizia la partita, calcio d’inizio affidato al Torino.

Formazioni Ufficiali

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’koulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

