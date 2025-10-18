Torino-Napoli: brutte notizie dall’infermeria azzurra

Scott McTominay e Rasmus Hojlund non saranno disponibili per il match di oggi
Per McTominay trauma contusivo alla caviglia sinistra.
Per Hojlund affaticamento muscolare alla coscia sinistra.
Scott McTominay e Rasmus Hojlund non saranno disponibili per il match di oggi
Per McTominay trauma contusivo alla caviglia sinistra.
Per Hojlund affaticamento muscolare alla coscia sinistra.
Scontri a Pisa: Ci sono feriti
Vincenzo Iannucci Academy presenta i nuovi progetti solidali
Torino-Napoli la probabile formazione degli azzurri
Sold-out per Napoli-Inter
Conte in conferenza: “7 partite in 22 giorni. Ci sarà un dispendio importante, ci sarà bisogno di ruotare e di un po’ tutti”
Il calcio non è solo un mondo di banalità. Giovanni Simeone è un ragazzo speciale!
Sky: La probabile formazione del Napoli
Il Napoli presenta il kit Halloween
Verso Torino-Napoli. Si lavora in campo e si riflette in panchina
La UEFA apre un procedimento nei confronti della Juventus