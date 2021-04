Alla vigilia di Torino-Napoli c’è da registrare qualche fastidio per Fabiàn, che comunque sarà regolarmente convocato da Gattuso.

Lo spagnolo paritrà con la squadra in direzione Torino e sarà valutato stesso domani, poco prima del match. Nel caso in cui il centrocampista non dovesse farcela, è pronto a prendere il suo posto Bakayoko.

Comments

comments