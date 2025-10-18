Torino-Napoli la probabile formazione degli azzurri

Alle 18.00 allo stadio Grande Torino torna in campo il Napoli per difendere il primato
Questa la probabile formazione
Milinkovic Savic
Di Lorenzo Beukema JJ Spinazzola
Anguissa Gilmour De Bruyne
Neres Hojlund McTominay
Alle 18.00 allo stadio Grande Torino torna in campo il Napoli per difendere il primato
Questa la probabile formazione
Milinkovic Savic
Di Lorenzo Beukema JJ Spinazzola
Anguissa Gilmour De Bruyne
Neres Hojlund McTominay
Sold-out per Napoli-Inter
Conte in conferenza: “7 partite in 22 giorni. Ci sarà un dispendio importante, ci sarà bisogno di ruotare e di un po’ tutti”
Il calcio non è solo un mondo di banalità. Giovanni Simeone è un ragazzo speciale!
Sky: La probabile formazione del Napoli
Il Napoli presenta il kit Halloween
Verso Torino-Napoli. Si lavora in campo e si riflette in panchina
La UEFA apre un procedimento nei confronti della Juventus
Miguel Gutierrez: “Sono qui a Napoli perchè avevo voglia di sentire emozioni uniche”
Riapre Largo Maradona dopo il tavolo tra istituzioni e gestori dell’area
Rrahmani:”Il recupero procede ma non si rischia niente. De Bruyne top ma il nostro gruppo facilita l’inserimento di tutti”.