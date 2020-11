Termina in pareggio il primo posticipo del lunedì tra Torino e Sampdoria valido per la nona giornata di campionato.

Il risultato finale di 2-2 è stato deciso dai gol di Belotti e Meite per i granata e dalle reti di Candreva e Quagliarella per i blucerchiati. Con questo pareggio entrambe le squadre guadagnano un punto importante per la lotta salvezza.

