Torino-Sassuolo, si va verso il rinvio della partita per Covid

La redazione di Sky Sport fornisce gli ultimi aggiornamenti in merito a Torino-Sassuolo, a forte rischio rinvio a causa del Covid.

Nella squadra granata, infatti, è scoppiato un vero e proprio focolaio con 7 giocatori ed un membro dello staff positivo. L’ASL di Torino ha disposto che la squadra stia in isolamento domiciliare e da martedì lo stop precauzionale agli allenamenti per sanificare anche lo stadio Filadelfia. L’ASL, tra l’altro, teme che il focolaio è dipeso dalla variante inglese del Covid.

Con ogni probabilità l’anticipo, previsto per domani sera, non si dovrebbe giocare e ci sarà il rinvio. La decisione ufficiale in merito dovrebbe arrivare in giornata. Intanto oggi pomeriggio il Torino si sottoporrà a nuovi tamponi e se risulteranno negativi la squadra potrà riprendere ad allenarsi da domani.

Infine, Baselli ha confermato la sua positività sui social e ha voluto rassicurare i tifosi sulla sua condizione: “Sto bene, sono in quarantena. Grazie per l’affetto.”

