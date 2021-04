Torino, Sirigu è negativo al Covid: vuole tornare titolare già con il Napoli

Buone notizie in casa Torino: il portiere Salvatore Sirigu è finalmente tornato negativo al Covid, dopo tre settimane di isolamento.

Come spiegato dal quotidiano Tuttosport, “domattina Sirigu si sottoporrà come da protocollo a nuove visite presso il Centro di Medicina Sportiva di Torino per ottenere il certificato di idoneità sportiva agonistica. Che, nelle attese, gli aprirà le porte del Filadelfia tra tarda mattinata e primo pomeriggio per la ripresa agli allenamenti, in vista poi del ritorno da titolare contro il Napoli”.

