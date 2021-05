Torino, suggestione Gattuso per il post-Nicola: lui aspetta la Lazio

Con il pareggio a reti inviolate sul campo della Lazio, il Torino è riuscito a centrare la salvezza, con un turno d’anticipo rispetto allo scontro diretto con il Benevento.

Tuttavia, la permanenza di Davide Nicola sulla panchina granata non è per nulla scontata: a fine stagione, il tecnico incontrerà il presidente Urbano Cairo per discutere del futuro. Intanto, il patron sta già sondando il terreno alla ricerca di potenziali sostituti, e tra le tante idee e suggestioni c’è anche Gennaro Gattuso, in uscita dal Napoli. Secondo quanto riferito dal quotidiano La Stampa, la pista è alquanto complessa, visto che l’allenatore calabrese avrebbe già declinato un’offerta della Fiorentina, in quanto aspetta una chiamata dalla Lazio, che potrebbe puntare su di lui in caso di addio di Simone Inzaghi.

