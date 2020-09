Torna il grande calcio europeo: oggi al via Premier League, Liga ed Eredivisie

In attesa della ripresa dei campionati di Serie A (sabato 19 settembre), della Bundesliga tedesca (venerdì 18 settembre) e della Primeira Liga portoghese (venerdì 18 settembre) oggi partono tre dei sette principali campionati europei.

Premier League. Torna il campionato più bello, affascinante e incerto del mondo. Si parte alle 13:30 con il derby di Londra Fulham-Arsenal. Alle 18:30 in campo i campioni in carica del Liverpool, mentre domani alle ore 17:30 è in programma la supersfida Mourinho-Ancelotti in Tottenham-Everton.

LaLiga. Al via anche il campionato spagnolo anche se le big, Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid hanno rinviato il loro esordio. Si parte alle 16:00 con Eibar-Celta Vigo.

Eredivisie. Al via il campionato olandese con la prima partita che si gioca alle 18:45 tra Heerenveen e Wille II: Domani tocca ad Ajax e PSV.

Ricordiamo che in Francia la Ligue1 oggi scende in campo per la terza giornata di campionato.

