Torna la Champions: il programma della terza giornata con le dirette TV, Real Madrid-Inter in chiaro

Torna la Champions League con le partite della terza giornata dei gironi eliminatori.

Questo il programma completo con tutte le partite in diretta TV sui canali Sky, a parte l’Inter in diretta TV in chiaro su Canale 5.

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE:

ORE 18:55

Girone A :

Lokomotiv Mosca (Russia)-Atletico Madrid (Spagna);

Girone B:

Shakhtar Donetsk (Ucraina)- Borussia Monchengladbach (Germania).

Girone A:

Salisburgo (Austria)-Bayern Monaco (Germania);

Girone B:

Real Madrid (Spagna)-Inter (Italia).

Girone C:

Manchester City (Inghilterra)-Olympiakos Pireo (Grecia);

Porto (Portogallo)-Marsiglia (Francia).

Girone D:

Atalanta (Italia)-Liverpool (Inghilterra);

Midtjylland (Danimarca)-Ajax (Olanda).

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE:

ORE 18:55

Girone F:

Zenit San Pietroburgo (Russia)-Lazio (Italia);

Girone H:

Basaksehir (Turchia)-Manchester United (Inghilterra).

Girone E:

Chelsea (Inghilterra)-Rennes (Francia);

Siviglia (Spagna)-Krasnodar (Russia).

Girone F:

Club Brugge (Belgio)-Borussia Dortmund (Germania).

Girone G:

Barcellona (Spagna)-Dinamo Kiev (UCraina);

Ferencvaros (Ungheria)-Juventus (Italia).

Girone H:

Lipsia (Germania)-PSG (Francia).

