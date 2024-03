Torna la Napoli Tennis Cup dal 24 al 31 marzo anche con l’azzurro Fabio Fognini

Il Tennis Club Napoli ospita il torneo ATP Challenge 125 che apre la stagione del grande tennis all’aperto su terra battuta

Tutti pazzi per il tennis anche a Napoli: effetto Sinner in scia della vittoria agli Australian Open e della nazionale italiana in Coppa Davis.

Una sfida targata Master Group Sport e Tennis Club Napoli, volta a migliorare negli anni sia l’evento che il montepremi come il capoluogo partenopeo merita per passione, partecipazione e presenza di pubblico.

Presenti alla presentazione del torneo, che si svolgerà dal 24 al 31 marzo, il Presidente del Tennis Club Napoli, Riccardo Villari, il Direttore Generale di Master Group Sport, Antonio Santa Maria, l’Assessore allo sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante e il Direttore del Torneo ed ex tennista, Alessandro Motti.

Tra i tennisti iscritti di maggior calibro certamente Dominic Thiem, oggi n. 91 Atp, n. 3 nel 202o e Fabio Fognini, 36 anni, che è stato n.1 d’Italia che Napoli ricorda quando nel 2014, proprio al TC condusse l’Italia in semifinale di Coppa Davis.

“Matteo Berrettini? La sua partecipazione è con punto interrogativo… deciderà dopo il torneo di Phoenix, rientra a giocare dopo 6 mesi di stop – ha dichiarato Motti – Ad ogni caso i tennisti sono tutti nei top 200, tra loro tre top 100, 7 sono italiani. Alcuni nomi? Federico Coria, Maximilian Marterer, Luca Nardi, Matteo Gigante“.

Un onore ospitare questo evento di spessore internazionale – ha aggiunto la Ferrante – a Napoli che è stata eletta Capitale dello Sport 2026. Lo sport rappresenta un importante veicolo di formazione oltre che strumento sociale. Qui al circolo del tennis grazie alla convenzione con il comune l’attività di educazione allo sport coinvolge numerose categorie di ragazzi della municipalità”.

“Abbiamo lavorato in sinergia con Comune e Regione – ha detto il Presidente Villari – Sarà garantito uno spettacolo di rilievo. Abbiamo rifatto i campi e questo lo sottolineo con orgoglio anche da parte di tutti i soci. La nazionale di tennis oggi è una delle più forti al mondo: ciò è un fonte di attrazione per tante persone, un aspetto molto positivo per l’importanza che ha l’attività fisica per i valori che lo sport trasmette ai giovani. Il nuovo centro federale del Tennis a Bagnoli? Il dibattito è stato animato negli ultimi giorni dalle parole del presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis. Noi ci siamo mossi un anno fa: abbiamo lavorato individuando nel parco dello sport il luogo idoneo al centro federale. Ne ho parlato con il presidente della federazione Binaghi, con il sindaco Manfredi, che è anche commissario di governo e la cosa ha iniziato a prendere corpo. Si è parlato anche del palazzetto, che è un’esigenza evidente sia per il tennis che per il basket, su questo ho interpellato anche Massimiliano Fuksas”.

La Tennis Napoli Cup 2024 vanta i patrocini di Regione Campania, Arus, Comune di Napoli e Coni Campania.

Biglietti presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket e su azzurroservice.net

Per le info: www.tennisclubnapoli.it

